كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار احتجاز بهنام إبراهيم الناشط العمالي الإيراني في سجن أيفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واعتقل إبراهيم في 21 ديسمبر الماضي، في منزله بطهران بعد أن تم القبض عليه من 6 حراس من أفراد الأمن الإيراني التابع لجهاز المخابرات.
وأُبلغ الناشط في يوم الاحتجاز بأنه قد حُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا من قبل المحكمة الثورية لمدينة دالاهو غيابيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار احتجاز بهنام إبراهيم الناشط العمالي الإيراني في سجن أيفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.