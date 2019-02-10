كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار احتجاز بهنام إبراهيم الناشط العمالي الإيراني في سجن أيفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمر احتجاز بهنام إبراهيم، الناشط العمالي، في سجن أيفين، وهذا جاء على خلفية مشاركته في تظاهرات عمالية.



واعتقل إبراهيم في 21 ديسمبر الماضي، في منزله بطهران بعد أن تم القبض عليه من 6 حراس من أفراد الأمن الإيراني التابع لجهاز المخابرات.



وأُبلغ الناشط في يوم الاحتجاز بأنه قد حُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا من قبل المحكمة الثورية لمدينة دالاهو غيابيًا.

