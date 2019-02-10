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كشفت وثيقة مسبرة، تفاصيل المعاش الاستثنائي، الذي استفاد منه عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، والذي والذي أثار الجدل، منذ أن أعلن عنه في مث مباشر على صفحته في فيسبوك.
وتطرقت الوثيقة، التي هي عبارة عن ظهير شريف، وقعها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قيمة المعاش الذي وصلت إلى 70 ألف درهم، أي 7 ملايين سنتيم، والذي أمر به الملك.
وتطرقت المواد الثلاث من الظهير الشريف إلى منح عبد الإله بنكيرات معاش استثنائي، على أساس أن يمنح له نهاية كل شهر كمعاش تكليمي للمعاش المدني الذي يتقاضاه، على أساس أن يقتطع من ميزانية الدولة.
واستفاد عبد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية منذ 16 مارس لسنة 2017.
من جهته، وجه وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوضيفة العمومية، بناء على رسالة من مستشار الملك، مراسلة إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل معاش ابن كيران الاستثنائي.. أمر به الملك قيمته 7 ملايين ويُمنح من ميزانية الدولة -وثيقتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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