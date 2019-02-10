لوزين”.. إنتاج مغربي نجح في التلفزة وفي الـ”ويب””

حقق المسلسل المغربي، “لوزين”، الذي يبث على قناة الأولى، صدى طيبا، انعكس على نسب مشاهدته على شاشة التلفاز، وكذلك على الأنترنت، وبالضبط في موقع “يوتيوب”.
واستطاع مسلسل “لوزين” أن يحصد نسب مشاهدة، تجاوزت في كل حلقة، من يناير الماضي، 5.6 مليون مشاهدة، كأعلى نسبة تحققها القناة في الشهر، طبقا لآخر الأرقام الصادرة عن مؤسسة “ماروك متري”، المختصة.
وتنافس حلقات المسلسل أسبوعيا في قائمة الفيديوهات، الأكثر رواجا على “يوتيوب” أو “الطوندونس”، ويتجاوز عدد مشاهدات معظم حلقاته نصف مليون مشاهدة.
ويشارك في المسلسل المذكور نجوم فنانون، منهم منى فتو، وعزيز الحطاب، ومحسن مالزي، ومحمد الخياري، ونورة الصقلي، وابتسام لعروسي، وجميلة الهوني، وزهور السليماني، وآخرون، وهو من إخراج أمين مونة.
وتدور أحداث سلسلة” لوزين”، حول ثلاثة أزواج ينتمون إلى ثلاث طبقات مختلفة، يجمع بينها “لوزين”، حيث يشتغلون، والذي سيتعرض للسرقة، ما ستتحول معه حياتهم العادية إلى الأسوأ.
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