“البريمير ليغ”..مانشستر سيتي يفاجئ تشيلسي برباعية في الشوط الأول-فيديو’

أنهى فريق مانشستر سيتي، شوطه الأول أمام تشيلسي، برباعية نظيفة في مباراة الأسبوع 26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاجئ أصحاب الأرض تشيليسي برباعية مدوية، من توقيع كل من رحيم سترلينغ بالدقيقة الرابعة من عمر المباراة، و سيرجيو أغويرو (د13 ود19)، ثم إلكاي جوندوجان في الدقيقة25.

ولازال التشويق بقمة” البريمير ليغ” بين تشيلسي ومانشستر سيتي، وفيما يلي فيديو الأهداف الأربعة: