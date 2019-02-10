التجمّع يدعو للمهرجان الافتتاحي لحملته الانتخابية في سخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

دعا التجمّع الوطني الديمقراطي في بيان حول استعداداته للانتخابات البرلمانية القريبة، الجمهور إلى حضور مهرجان افتتاح الحملة الانتخابية في قاعة "الرويال" في مدينة سخنين، الساعة السابعة من يوم الأحد المقبل 17.2.2019.

وأكّد التجمع في بيانه على التمسك بالقائمة المشتركة وبالوحدة الوطنية، خاصة بعد سن "قانون القومية" وتنامي العنصرية ومخططات الهدم والترحيل، وفي ظل "صفقة القرن" الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أنه "إذا كانت هناك ضرورة للقائمة المشتركة عام 2015، فهي أكثر إلحاحًا وأكثر أهمية عام 2019".

وبحسب البيان فقد شُكل الطاقم الانتخابي المركزي، برئاسة رئيس التجمع، النائب د. جمال زحالقة، وأقيمت الطواقم الفرعية الخاصة بالانتخابات ومنها الطاقم التنظيمي والطاقم الإعلامي وطاقم الإدارة المالية. وبدأت فروع التجمع المختلفة استعداداتها للانتخابات عبر تشكيل طواقم العمل وإجراء اتصالات مع قوى وهيئات وشخصيات داعمة للتجمع.

وأكّد نائب الأمين العام ورئيس اللجنة التنظيمية للتجمع، يوسف طاطور، في البيان، أن "للتجمع خبرة متراكمة في خوض الانتخابات وتحقيق الإنجازات فيها رغم كل التحديات الصعبة"، مضيفا "نحن على استعداد لخوض الانتخابات وكوادر التجمع جاهزة للانطلاق بقوة وعزيمة في هذه المعركة السياسية الهامة. فالانتخابات بالنسبة لنا هي فرصة لنشر فكر التجمع ومشروعه، والناس تتقبل هذا المشروع وتتماثل معه، وأبوابها مفتوحة لنا. نحن نستمد قوتنا من العمل مع الناس على الأرض وليس من عالم الاستطلاعات الافتراضي. ثقتنا كبيرة بشعبنا أولا وبأنفسنا ثانية".

انتخاب المرشحين

كان التجمع الوطني الديمقراطي قد انتخب المرشحين الخمسة الأوائل لقائمته البرلمانية في مؤتمره العام، السبت قبل الماضي.

وافتتح المؤتمر بكلمة سياسية شاملة ألقاها زحالقة، وأكد فيها على ضرورة الإبقاء على القائمة المشتركة والعمل على مراجعة عملها وتصحيح مسارها وتطويرها، وقال إن "هناك انتقادات صحيحة عن المشتركة، لكنّها تبقى أفضل طريقة نخوض بها الانتخابات... نقوم بجهود للوحدة وفي نفس الوقت نحن جاهزون كحزب لكل الاحتمالات".

وشارك في التصويت 430 عضو مؤتمر، قاموا بانتخاب المرشحين الواحد تلو الآخر في أجواء من المنافسة الشديدة والشريفة. وانتهى المؤتمر إلى انتخاب خمسة مرشحين هم: المرشح الأول، د. إمطانس شحادة، الأمين العام للتجمّع وهو محاضر وباحث في موضوع الاقتصاد السياسي.

المرشحة الثانية، هبة يزبك، عضو المكتب السياسي للتجمع وناشطة وباحثة في قضايا المرأة.

المرشح الثالث، مازن غنايم، الذي كان سابقًا مدير فريق اتحاد أبناء سخنين ورئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد.

المرشح الرابع، محمد إغبارية، عضو اللجنة المركزية للتجمع وهو صيدلاني في مهنته.

المرشح الخامس، د. وليد قعدان، ناشط سياسي وطبيب أطفال.