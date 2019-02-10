الملاكم الروسي محمدوف يصل المسجد الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل اليوم الأحد، بطل الفنون القتالية الروسي الشهير، حبيب نور محمدوف، إلى القدس المحتلة لزيارة المسجد الأقصى المبارك بهدف التعبد، برفقة عدّة أشخاص من بينهم مدير المسجد، الشيخ عمر الكسواني.

وانضم إلى محمدوف بعض أصدقائه في زيارته، بالإضافة إلى عدد من المقدسيين، والمصلين الذين تواجدوا في باحات المسجد الأقصى.

وظهر محمدوف أثناء دخوله للصلاة في المسجد، في عدّة مقاطع فيديو قصيرة لم يتعد طولها بضعة ثوان، بسبب طلبه من الموجودين عدم تصويره قائلا إنه جاء للصلاة وليس لكي "يشتهر أو يظهر في الصور".

تجدر الإشارة إلى حمدوف حصل على بطولة العالم في مسابقة "كومبات سومبو" مرتين، وبطولة القتال غفير المحدود "يو إف سي" للوزن الخفيف، وهو يحمل حاليا أطول سلسلة من المباريات التي لم يُهزم بها في فنون القتال المختلطة "إم إم إيه" مع 27 انتصارا.