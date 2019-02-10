انت الان تتابع تفاصيل خبر الأردن وتركيا يؤكدان وجود تعاون عسكري وثيق بينهما والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 08:27 مساءً - أكد كل من الأردن وتركيا، اليوم الأحد، التعاون العسكري الوثيق بين البلدين، وانتظام عمل الأنشطة العسكرية التي تصب في مصلحة الطرفين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها سفير أنقرة لدى المملكة، مراد قرة غوز، لقائد الجيش الفريق محمود فريحات، في مكتب الأخير بالعاصمة عمان.

وأفادت السفارة التركية، في بيان، أن المستشار أوركون أرسوي، والملحق العسكري العقيد بولنت أكتشاي، كانا برفقة قرة غوز لدى زيارة للفريق فريحات.

وحسب المصدر ذاته فقد أشاد فريحات بالتعاون الوثيق بين القوات المسلحة التركية والأردنية.

ولفت النظر إلى "أن الأنشطة؛ كتبادل تدريب الضباط، والتدريبات المشتركة، واجتماعات الحوار، تعمل بشكل منتظم بين البلدين".

خلال اللقاء جرى أيضاً بحث التطورات الإقليمية، وفق البيان نفسه.

وسلّم السفير قرة غوز لقائد الجيش الأردني دعوة من رئيس الأركان التركي الجنرال يشار جولار، للمعرض الدولي الرابع عشر للصناعات الدفاعية- "IDEF 2019"، الذي سيعقد في مدينة إسطنبول التركية ما بين 30 أبريل و3 مايو 2019.