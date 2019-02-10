شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوة عسكرية وأمنية يمنية تضبط ثمانية أطنان من المخدرات والمتفجرات في ثلاثة مستودعات بحضرموت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:21 مساءً, 10 فبراير 2019 م المناطق - واس ضبطت قوة من الجيش اليمني وأخرى أمنية، في حضرموت 8 أطنان من المخدرات والمتفجرات كانت داخل ثلاثة مستودعات بمديرية زمخ ومنوخ الصحراوية.

وقال مصدر عسكري يمني، إن ضبط المخدرات جاء خلال عملية مداهمة نفذتها قوة من المنطقة العسكرية الأولى بمساندة أجهزة الأمن لمبنى يضم ثلاثة مستودعات وبداخله كمية كبيرة من المواد المخدرة والمتفجرات بمنطقة حضي.

وبحسب المصدر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- فإن المخدرات تضم أطنانا من الحشيش وحبوب الكبتاجون والترامادول إضافة إلى كمية من متفجرات تي إن تي والديناميت وعجينة متفجرة، وأسلحة نوعية ومبالغ مالية مزورة من فئة خمسة آلاف ريال يمني صادرة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.

وضبطت القوات العسكرية والأمنية عنصرين كانا في المواقع ويجري التحقيق معهما من قبل الجهات الأمنية المختصة.

كانت هذه تفاصيل خبر قوة عسكرية وأمنية يمنية تضبط ثمانية أطنان من المخدرات والمتفجرات في ثلاثة مستودعات بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.