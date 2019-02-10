قتيل بانفجار في منزل سكني جنوب ستوكهولم

الخليج 365/ بغدادأكدت الشرطة السويدية أن شخصا لقي مصرعه جراء انفجار دوى اليوم الأحد داخل منزل سكني جنوب العاصمة ستوكهولم.

ونقلت صحيفة Aftonbladet عن المتحدثة باسم الشرطة، آنا فيستبيرغ، قولها إن الانفجار الذي أودى بحياة شاب واحد وقع عند الساعة الثالثة بعد الظهر تقريبا في منطقة فاربيرغ، مؤكدة أن أجهزة الأمن أخلت المنازل المجاورة وتجري تحقيقات في المكان.

وذكرت المسؤولة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار عملية مدبرة أو حادثا عرضيا.



وذكرت مصادر للصحيفة أن الشرطة تبحث عن رجل في الستينيات من عمره كان داخل المبنى وحاول إنقاذ الشاب القتيل.