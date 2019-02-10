لاغارد تؤكد دعم صندوق النقد الدولي لباكستان خلال لقاء مع عمران خان

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المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستين لاغارد

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأحد استعداد الصندوق لدعم باكستان، وذلك خلال لقاء عقدته مع رئيس الحكومة عمران خان في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى اللقاء بين لاغارد وخان على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي التي تجمع سنويا فاعلين سياسيين واقتصاديين من العالم.

وقالت لاغارد في بيان صدر عنها في نهاية اللقاء "أكرر استعداد صندوق النقد الدولي لدعم باكستان".

وكان فريق من خبراء الصندوق زار باكستان في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وناقش مع السلطات في اسلام آباد خطة انقاذ اقتصادي، من دون التوصل الى نتائج ملموسة. ومنذ ذلك التاريخ تؤكد حكومة اسلام اباد ان المحادثات لا تزال متواصلة بشأن هذه الخطة.

وتواجه باكستان أزمة خلل في ميزان مدفوعاتها، وسبق أن طلبت مرارا مساعدات من صندوق النقد الدولي منذ التسعينات.

وبعدما وصفت لاغارد لقاءها مع خان بأنه "بناء"، أضافت "ركزت أيضا على أن انتهاج سياسات حازمة مع مجموعة كبيرة من الاصلاحات الاقتصادية، يمكن ان يساعد باكستان لاستعادة اقتصاد صلب وإرساء ركائز نمو اقتصادي أقوى".

وألقى عمران كلمة أمام القمة في دبي أكد فيها أن حكومته أطلقت برنامج اصلاحات وتسعى لتطوير سياساتها الاقتصادية.

وأضاف "الاصلاحات موجعة، إلا أنها أساسية إذا كنا نريد حل مشاكلنا القائمة"، مشددا على أن حكومته تبذل جهودا للحد من العجز في موازنتها، ومعتبرا أن الوقت حان "لباكستان لكي تنهض".

وحصلت باكستان مرارا على مساعدات من صندوق النقد الدولي، وكانت آخر مرة عام 2013 عندما حصلت على مساعدة بقيمة 6،6 مليارات دولار.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الى أن النمو في باكستان سيتباطأ خلال العام المالي 2018/19 الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، ليصبح ما بين 4% و4،5% في حين أنه كان 5،8% خلال العام المالي السابق.

وحصلت باكستان على مساعدة من دولة الإمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم اقتصادها.

كما حصلت على أموال بقيمة ستة مليارات دولار من السعودية خلال زيارة قام بها عمران خان للمملكة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

أما قروض الصين لباكستان فهي بمليارات الدولارات لتمويل تنفيذ مشاريع بنى تحتية طموحة.

لكن وزارة المال تؤكد أن البلاد لا تزال في حاجة الى مساعدات من صندوق النقد الدولي لتطبيق خطة اقتصادية طويلة الأمد.