الان تتابع رؤية جديدة.. تفاصيل قمة مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع قادة مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم، في قمة ثلاثية عقدت في العاصمة أديس أبابا، رؤية واحدة إزاء مسألة “سد النهضة” تقوم على إعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح أي دولة في إطار المنفعة المشتركة، وتتضمن الرؤية اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم.

وتضمن الرؤية التوافق على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس تنطلق منه المفاوضات، والعمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب الدول الثلاث، من خلال العمل على التوصل إلى توافق حول جميع المسائل الفنية العالقة، أخذا في الاعتبار ما يجمع الدول الثلاث من ​مصير واحد، وفقا لبيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.

راضي قال إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد في هذا الصدد أهمية العمل على ضمان اتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث.

وأشار راضي إلى أن القمة الثلاثية تطرقت كذلك إلى مُجمل أبعاد العلاقات القائمة بين الدول الثلاثة، وسبل تعزيز التعاون بينها، مع الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.