الان تتابع تقدم جديد للجيش اليمني في جبهة صعدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته على مناطق ومواقع جديدة في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، عقب معارك خاضها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي، إن وحدات من الجيش حققت تقدمًا ميدانيًا خلال اليومين الماضيين في مديرية الحشوة عقب عدد من الكمائن استدرجت بها عناصر الميليشيا وأوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها.

وذكر “العملسي”، في تصريح نقله عنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن التقدم المحرز من شأنه أن يفتح الطريق نحو تحرير مديرية الحشوة بالكامل.

وأشار المصدر إلى الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لجبهة الحشوة حيث تتوسط بموقعها الجغرافي محافظتا صعدة والجوف، إضافة إلى أنها تتضمن جبالًا حاكمة تطل على نحو 36 كيلو متر من صحاري صعدة المحاذية للجوف.

وأكد أن تحرير مديرية الحشوة سيقطع خطوط الإمداد عن ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات الجوف، وسيسهم في تأمين الخط الدولي الرابط بين صعدة والجوف وتضييق الخناق على عناصرها في مديرية كتاف المحاذية للحشوة.