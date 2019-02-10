حرس الحدود السعودي يكشف كميات الحشيش المضبوطة خلال شهر

أعلنت قوات حرس الحدود السعودية إحباط محاولات تهريب (1202) كجم من مادة الحشيش المخدر خلال شهر جمادى الأول.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت ، بتوفيق الله، خلال شهر جمادى الأول من عام 1440هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1202) كجم ،من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (55) متهماً ، بينهم (40) من الجنسية الأثيوبيةو (10) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية و (2) من الجنسية الصومالية ومتهم واحد سعودي الجنسية ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبيناً أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية .

والشهر الماضي، صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت ، ، خلال شهر ربيع الآخر من عام 1440هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (876) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

كما أسفرت المتابعة عن القبض على المتورطين فيها وعددهم (38) شخصاً ، بينهم (19) من الجنسية اليمنية و (8) من الجنسية الأثيوبية و(7) سعوديين و(3) من الجنسية الصومالية و شخص واحد سوداني الجنسية ، بعد رصد تجاوزهم الحدود البرية والبحرية الجنوبية للمملكة ، مبيناً أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود ، استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية وحزم لحماية حدود الوطن والتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب البلاد ومقدراتها.

وفي ديسمبر الماضي، أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمنطقتي جازان وعسير تمكنت خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام 1440هـ من ضبط (5132) شخصاً مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(614) متهماً في تهريب مواد مخدرة ومحظورة، والتحفظ على (426640) ريالاً للاشتباه بعلاقتها بترويج مواد مخدرة، بالإضافة إلى حجز (627) سيارة في قضايا مختلفة.

وأشار المقدم الشلهوب إلى أنه تم ضبط عدد (21) طناً من مادة القات المخدر، و(332) كيلوجراماً من الحشيش، و(122) قطعة سلاح مختلفة، و(31757) طلقة سلاح حية مختلفة بحوزة المقبوض عليهم.