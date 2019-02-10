الشرطة السودانية تفرق مسيرة للتضامن مع المعتقلات

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، الذين توجهوا اليوم (الأحد) نحو سجن للنساء في مدينة أم درمان مطالبين بالإفراج عن المعتقلات اللواتي تم توقيفهن في إطار التظاهرات المناهضة للحكومة، وفق ما أفاد شهود عيان.

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، الذين توجهوا اليوم (الأحد) نحو سجن للنساء في مدينة أم درمان مطالبين بالإفراج عن المعتقلات اللواتي تم توقيفهن في إطار التظاهرات المناهضة للحكومة، وفق ما أفاد شهود عيان.

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