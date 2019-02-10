شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم جديد للجيش اليمني في مديرية الحشوة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (عدن)أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته على مناطق ومواقع جديدة في مديرية الحشوة بمحافظة صعده، وذلك عقب معارك خاضها ضد الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، اليوم (الأحد).
وقال قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي إن وحدات من الجيش حققت تقدماً ميدانياً خلال اليومين الماضيين في مديرية الحشوة، عقب عدد من الكمائن، استدرجت بها عناصر الميليشيا، وأوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها.
كانت هذه تفاصيل خبر تقدم جديد للجيش اليمني في مديرية الحشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.