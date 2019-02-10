شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم جديد للجيش اليمني في مديرية الحشوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته على مناطق ومواقع جديدة في مديرية الحشوة بمحافظة صعده، وذلك عقب معارك خاضها ضد الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، اليوم (الأحد).

وقال قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي إن وحدات من الجيش حققت تقدماً ميدانياً خلال اليومين الماضيين في مديرية الحشوة، عقب عدد من الكمائن، استدرجت بها عناصر الميليشيا، وأوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها.