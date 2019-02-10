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شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يدشن مشاريع سياحية ضخمة في العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - دشن الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبد العزيز، ولي العھد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الھيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الأحد، مشاريع سياحية ضخمة في #العلا .
وأطلق الأمير محمد بن سلمان محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا.
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