شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يدشن مشاريع سياحية ضخمة في العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشن الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبد العزيز، ولي العھد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الھيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الأحد، مشاريع سياحية ضخمة في #العلا .

وأطلق الأمير محمد بن سلمان محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا.