اشار النائب السابق لرئيس ​مجلس النواب​ ​فريد مكاري​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "الأحرى بالوزير الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن يسترد ما أرسل إلى ​لبنان​ من سلاح بدون إرادة اللبنانيين، بدل ان يحاول إقناعهم بأن يقبلوا سلاحه بإرادتهم".

كانت هذه تفاصيل خبر مكاري لظريف: لاسترداد ما أرسل إلى لبنان من سلاح بدون إرادة اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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