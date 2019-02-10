وزير دفاع بولندا يعلن عن شراء صواريخ أميركية جديدة بملايين الدولارات

أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشاك أن ​بولندا​ ستشتري من ​الولايات المتحدة​، 20 قاذفة ​صواريخ​ يصل مداها إلى 300 كيلومتر، مشيراً إلى "أننا سنوقع، يوم الأربعاء، عقدا مع ​الحكومة الأميركية​ بشأن توريد نظام صواريخ هيمارس".

ولفت بلاشاك إلى أنه "مقابل 414 مليون ​دولار​ ، تستلم بولندا قسما يتكون من 20 منصة إطلاق مع الذخيرة. بالإضافة إلى منصات قاذفات ​الصواريخ​، ستحصل بولندا أيضًا على الذخيرة وعلى حزم تدريبية ولوجستية".

وكانت ​وزارة الخارجية البولندية​ قد أعلنت أن سلطات البلاد لا ترغب بنشر أسلحة نووية أميركية على أراضيها.