وزير دفاع بولندا يعلن عن شراء صواريخ أميركية جديدة بملايين الدولارات

أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشاك أن بولندا ستشتري من الولايات المتحدة، 20 قاذفة صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر، مشيراً إلى "أننا سنوقع، يوم الأربعاء، عقدا مع الحكومة الأميركية بشأن توريد نظام صواريخ هيمارس".
ولفت بلاشاك إلى أنه "مقابل 414 مليون دولار ، تستلم بولندا قسما يتكون من 20 منصة إطلاق مع الذخيرة. بالإضافة إلى منصات قاذفات الصواريخ، ستحصل بولندا أيضًا على الذخيرة وعلى حزم تدريبية ولوجستية".
وكانت وزارة الخارجية البولندية قد أعلنت أن سلطات البلاد لا ترغب بنشر أسلحة نووية أميركية على أراضيها.
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