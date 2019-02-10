القوات الفرنسية تستهدف آخر معقل لمسلحي داعش في سوريا

أفادت وكالة "AFP" الفرنسية بأن "قوات فرنسية منتشرة في ​العراق​ تستهدف آخر معقل لمسلحي "داعش" في سوريا، فيما تخوض "​قوات سوريا الديمقراطية​" المعركة الأخيرة لإنهاء تواجد التنظيم في البلاد".

وأكدت الوكالة أن "ثلاثة مدافع فرنسية موزعة في عمق الصحراء العراقية على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود السورية صوّبت فوهاتها غربا، فيما تخترق طائرات حربية أجواء المنطقة، حيث يُسمع دوي انفجارات ويرتفع غبار رمادي في الجانب السوري من الحدود".

وأشارت الوكالة الى أن "180 ​قذيفة​ من عيار 155 ملم جاهزة للاستخدام عند المدافع الثلاثة التي يبلغ مداها 40 كلم".