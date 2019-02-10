"الحشد الشعبي" يغلق ثلاث مقرات في بغداد

أعلنت مديرية الأمن في هيئة ​الحشد الشعبي​، في بيان، جاء فيه "استمرارا للحملة الوطنية لإغلاق المقار الوهمية وتنظيف الحشد من منتحيلي الصفة، أغلقت مديرية أمن الحشد اليوم ثلاثة مقرات وهمية، وأعتقلت عددا من منتحلي الصفة بينهم شخص يضع رتبة لواء ركن".

ولفتت إلى أن "قوة أمن الحشد الشعبي واستنادا لأوامر قضائية داهمت مقر ما يسمى بائتلاف صقور دولة ​العراق​ في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة فوجدت أوراق مزورة وسجلات متاجرة بعقارات الدولة باسم هيئة الحشد"، مشيرا إلى أن "المقر الثاني يحمل اسم الانتفاضة الشعبانية في منطقه الباب الشرقي بقيادة علي الصكري ينتحل صفه الحشد الشعبي ويحمل رتبة لواء ركن وبحوزته العديد من الباجات المزورة".

وأكدت أن "المكان الثالث في منطقة السعدون بلا اسم يحتوي على وثائق مزورة باسم الحشد ويحتوي على مشروبات كحولية".

وشددت المديرية على أن "أمن الحشد الشعبي يؤكد مجددا استمراره بغلق جميع المقرات الوهمية في ​بغداد​ والمحافظات والتي يدعي اصحابها انتماءهم للحشد من مقرات واشخاص"، مشددا على "الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وانتحال صفة غير رسمية تمس سيادة الدولة".