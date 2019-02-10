الرئيس الأفغاني يعرض على "طالبان" فتح مكتب لها وتوفير الحماية الأمنية له

عرض الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​ على حركة "طالبان"، فتح مكتب لها بالعاصمة أو بولايات أخرى وتأمينه، مع استمرار المباحثات بوساطات دولية للتوصل لحل سلمي للصراع بين الحركة وبين ​الحكومة الأفغانية​.

وأوضحت الرئاسة الأفغانية، في بيان، أن "غني عرض توفير مكان لطالبان لفتح مكتب في ​كابول​، أو ​قندهار​، أو ننغرهار، وطمأنهم بشأن توفير ​الأمن​ التام لهم كذلك".

وكرر الرئيس الأفغاني رفضه لفكرة تشكيل حكومة انتقالية في ظل وجوده.

وكانت الحركة أكدت بانها أجرت مفاوضات "أولية" مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ في مدينة ​الدوحة​ بقطر بشهر تشرين الثاني 2018 ، نافية ما تناقلته وسائل إعلام أفغانية التي زعمت التوصل لاتفاق حول الحكومة المؤقتة و​الانتخابات​ وملفات أخرى.