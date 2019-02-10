الرئيس الأفغاني يعرض على "طالبان" فتح مكتب لها وتوفير الحماية الأمنية له

عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني على حركة "طالبان"، فتح مكتب لها بالعاصمة أو بولايات أخرى وتأمينه، مع استمرار المباحثات بوساطات دولية للتوصل لحل سلمي للصراع بين الحركة وبين الحكومة الأفغانية.
وأوضحت الرئاسة الأفغانية، في بيان، أن "غني عرض توفير مكان لطالبان لفتح مكتب في كابول، أو قندهار، أو ننغرهار، وطمأنهم بشأن توفير الأمن التام لهم كذلك".
وكرر الرئيس الأفغاني رفضه لفكرة تشكيل حكومة انتقالية في ظل وجوده.
وكانت الحركة أكدت بانها أجرت مفاوضات "أولية" مع الولايات المتحدة الأميركية في مدينة الدوحة بقطر بشهر تشرين الثاني 2018 ، نافية ما تناقلته وسائل إعلام أفغانية التي زعمت التوصل لاتفاق حول الحكومة المؤقتة والانتخابات وملفات أخرى.
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