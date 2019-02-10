جنبلاط: علمنا أنه تم طلب سلفة اضافية للكهرباء وهذا المدخل الخطأ للاصلاح

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ بحضور النائب السابق غازي العريضي، الى اننا توقفنا مع بري على مسلسل الأحداث والأمور، لكن طبعاً فقدنا اليوم، فقدت الندوة النيابية وفقد ​لبنان​ دستورياً عريقاً وبرلمانياً عريقاً المرحوم ​روبير غانم​. هذه خسارة كبيرة وهذا جزء من لبنان الأصيل والعريق يذهب مع الأسف لكن هذه سنّة ​الحياة​.

اضاف جنبلاط "ثم استعرضنا الأمور الأخرى، لا شيء جديد لكن فقط سمعت كلام رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في دبي حول الإصلاح. عظيم، نحن كلنا مع الإصلاح لكن النقطة الأساس في الإصلاح هي ​الكهرباء​، ونمي إلينا بأن هناك طلب سلفة إضافية للكهرباء بقيمة 800 مليار ليرة أعتقد أن هذا هو المدخل الغلط للإصلاح. هذا كل تعليقي ولن أضيف شيئاً كي لا أشوش على مسيرة الإصلاح".

واكد ان "بري أساس في التسوية، الوزير وائل ابوفاعور كان في بعبدا فحصر كلامه عن بعبدا ومع كل محبتي لوائل لا أعرف "كيف طلعت معه"، ولكن بري أساس في التسوية وفي كل الأمور وهو الشريك الأساسي في كل شيء". سئل: والحريري؟ أجاب: "طبعاً طبعاً".