هادي العامري: لن نسمح لأي تواجد للقوات الأميركية في العراق

أكد زعيم تحالف الفتح ​هادي العامري​ بأنه لن يتم السماح لأي تواجد للقوات الأميركية في ​العراق​، مشيراً الى "أن ​القوات الأميركية​ أجبن من أن تقوم بتحركات في المدن العراقية". واشار في كلمة له ألقاها خلال المؤتمر التنظيمي لمنظمة "بدر" فرع ديالى، الى "إننا ننتمي لمشروع المقاوم للكيان الصهيوني، ونرفض كل المتخاذلين والمستسلمين لهذا الكيان، وسنبقى لهذا المشروع وسنحافظ على السيادة الوطنية ولن نسمح لأي كان بتدنيسها".

اضاف "لن نسمح قطعا بأي تواجد بري أو قواعد جوية أميركية بالعراق وسيقرر ذلك بالبرلمان، ولكننا لا نمانع إذا بقي عدد من المستشارين لأغراض التدريب، وهذا تقرره ​الحكومة العراقية​".