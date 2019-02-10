بالصور.. ضبط 8 أطنان توابل فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

شنت مديرية تموين الفيوم حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من التوابل الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي داخل أحد المصانع غير المرخصة بمنطقة أبو جنشو التابعة لمركز أبشواي.

كان مفتشو الرقابة التموينية، بالتعاون مع أجهزة الأمن في قسم شرطة أبشواي، داهموا مصنع مملوك لـ"محمد.أ" 43 سنة، ويعمل بدون ترخيص في منطقة أبو جنشو.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم ١٦٨٧ لسنة 2019، وجرى التحفظ على مالك المصنع والمضبوطات تحت تصرف نيابة أبشواي.