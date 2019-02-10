ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، 3 عاطلين؛ على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

وتلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود عدة بلاغات للعميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر، بسرقة الدراجات النارية بدائرة القسم.

وتبين من تحريات فريق المباحث، برئاسة الرائد أحمد غازي، ومعاونيه النقباء محمد عبد السلام وأحمد عقل، أن وراء ارتكاب الوقائع 3 عاطلين، تبين قيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في سرقة الدراجات البخارية وتفكيكها وإعادة بيعها كقطع غيار، فيما جرى ضبط المتهمين في كمين أُعد لهم، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.