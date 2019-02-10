بالأسماء.. إصابة ٣ أشخاص في انقلاب سيارة على طريق "الفرافرة – الواحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب ٣ أشخاص، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "واحة الفرافرة - الواحات البحرية"، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

وتلقي اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، اليوم الأحد، إخطارًا من قسم شرطة الفرافرة يفيد بإصابة، إبراهيم عبد الله موسى ٣٥ سنة، ومحمود جمعة محمد ٢٥ سنة، وجهاد محمود السيد ١٨ سنة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو ٦٥ طريق "الفرافرة - الواحات البحرية".

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.