محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي: دشنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مستشفى ميداني متكامل في مدينة الخارجة لمواجهة الأزمات والكوارث. وأكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، أن المستشفى الميداني يضم كافة الاحتياجات الطبية من عيادات وغرف طوارئ وعناية مركزة وأدوية ضمن خطة المحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مستشفى ميداني متكامل لمواجهة الأزمات في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.