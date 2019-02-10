نجحت في اختبار الطهي.. "السلع التموينية" تتعاقد على استيراد 68 ألف طن أزر أبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية فى المناقصة رقم (2) على استيراد كمية 68 ألف طن أرز أبيض طبيعي تام الضرب.

وأوضحت الهيئة -فى بيان لها اليوم- أن 20 ألف طن ستصل في الفترة من 20 مارس الى 20 أبريل المقبلين و48 ألف طن ستصل من أول ابريل إلى 30 ابريل المقبل.

وأشار الهيئة إلى أن الكميات التى تعاقدت عليها الهيئة نجحت في اختبارالطهي ومتوافقه مع المستهلك المصري وقد تم اجراء الاختبار في معهد تكنولوجيا الغذاء التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.

جدير بالذكر أن هيئة السلع التموينية كانت قد تعاقدت في المناقصة رقم 1 على كمية 47 ألف طن ونصف أزر مستورد للوصول في الفترة من أول فبراير الى 28 فبراير الحالي.