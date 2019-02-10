تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بواحة الخارجة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، 6 قرارات إزالة وإخلاء إداري للمنشآت تابعة للمحافظة، وذلك بالتعاون مع قوات شرطة من مديرية الأمن وقسم شرطة الخارجة وتحت إشراف الجهات المختصة بالوحدة المحلية لمركز الخارجة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، تنفيذ قرارات إزالة لعدد من المنشآت المتهالكة والآيلة للسقوط وصدر لها قرارات إزالة لخطورتها على حياة المواطنين.

وأضاف "الطماوي"، أنه جري تنفيذ قرارات إخلاء إداري من بينها جمعية بناء المساكن للعاملين بالوحدة المحلية بمركز الخارجة، وذلك لمخالفتها الشروط، وتحررت محاضر بإجراءات التنفيذ وأحيلت إلى جهات الاختصاص للاستيفاء.