شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: بقاء القيادات الإخوانية فى إسطنبول لن يستمر طويلاً والان نبدء بالتفاصيل

أكد القيادى السابق بجماعة الإخوان مختار نوح ، أن استمرار قيادات الإخوان فى مدينة إسطنبول لن يستمر طويلا، وإلقاء تركيا القبض على بعض أعضائهم لا يعنى تغير جذرى فى سياسة أنقرة تجاه الجماعة، ولكن تركيا مضطرة إلى تنفيذ القانون الدولى خاصة أن أغلب القيادات الإخوانية تتواجد بالنشرات الحمراء للانتربول الدولى.

وقال نوح فى تصريحات ، أن إصرار تركيا على الإبقاء على قيادات الإخوان داخل أراضيها هى مخالفة للقانون الدولى الذى يأمر كل دولة بتسليم المطلوبين إلى دولهم.