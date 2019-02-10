الحريري: اقتصاد لبنان يحتاج إلى جراحة سريعة لتجنب الانهيار

الخليج 365/ بغداداعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الاحد، أن اقتصاد بلاده يحتاج إلى "عملية جراحية" سريعة كي لا ينهار، مؤكدا سعي لبنان لتنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع المستثمرين الأجانب.

وقال الحريري، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: "اليوم نحن في لبنان ليس لدينا الوقت للترف في السياسة لأن اقتصادنا قد يتعرض إلى انهيار إذا لم نقم بالعملية الجراحية هذه بشكل سريع وبالإجماع".



وأضاف الحريري: "إننا نحاول تضمين البيان الوزاري كل ما يشجع المستثمر للمجيء الى لبنان والاستثمار فيه ضمن شروط الشفافية وقوانين محاربة الفساد".