محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء باكستان ونائبة أمين عام الأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على هامش القمة العالمية السابعة للحكومات، الأحد، عمران خان رئيس وزراء باكستان والوفد المرافق.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، وسبل توسيعها على مختلف الصعد.

وأشاد خان بفكرة استضافة وتنظيم دولة الإمارات القمة العالمية للحكومات، التي تعتبر منصة عالمية تتيح الفرصة للخبراء وصناع القرار وذوي الاختصاص في مختلف دول العالم لتبادل الأفكار والخبرات، بشأن العديد من المجالات التنموية والتطويرية التي تمس حياة الإنسان، كالتعليم والصحة والتنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها.

كما التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وتباحث معها حول العديد من قضايا العالم الإنسانية والسلام والتنمية.

وأشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بالبرامج والسياسات التي تنفذها دولة الإمارات على صعيد المساعدات الإنسانية للدول والشعوب المحتاجة لذلك، خاصة في مناطق الجوع والكوارث والنزاعات العسكرية، والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة في هذا الشأن.

وصنفت دولة الإمارات على رأس الدول المانحة عالمياً، من منطلق إيمان قيادتها الرشيدة بأهمية الحياة التي وهبها الله للإنسان.