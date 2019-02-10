مقتل شخص جراء انفجار مجهول بستوكهولم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي شاب مصرعه، الأحد، في العاصمة السويدية ستوكهولم إثر انفجار في منزله في فاربرغ جنوبي المدينة.
وذكرت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل الحادث بعد أن تم إخلاء المنازل المجاورة لموقع الانفجار، بحسب وسائل إعلام محلية سويدية.
وقالت آنا فيستبيرج، المسؤولة الصحفية بالشرطة: "في الوقت الحالي، نرى ذلك حدثًا معزولًا"، مشيرة إلى أن الشرطة شرعت في إجراء تحقيق أولي في جريمة قتل، لكن التقييم المبدأي يصنفها كحادث.
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