شكرا لقرائتكم خبر عن مدريد: الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على سياسة الحكومة إزاء إقليم كاتالونيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (مدريد)نظمت أحزاب إسبانية إسبانية معارضة من يمين الوسط وأقصى اليمين، مظاهرة شارك فيها الآلاف في العاصمة مدريد، اليوم (الأحد) رفضاً لمحادثات اقترحها رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث بهدف تخفيف التوتر السياسي في إقليم كاتالونيا المطالب بالإنفصال.
ولوح المتظاهرون بأعلام إسبانيا واحتشدوا في ساحة بلازا دي كولون في أكبر احتجاج على سياسات سانتشيث رافعين شعار «الانتخابات اليوم.. من أجل إسبانيا موحدة» مما يشير إلى ضغوط على حكومة الأقلية التي يتزعمها.
وكانت الحكومة قد اقترحت يوم الثلاثاء تعيين مقرر في محادثات بين الأحزاب السياسية لبحث أزمة استقلال إقليم كاتالونيا مما أثار غضب المعارضة التي رأت في الاقتراح خيانة واستسلاماً لضغوط الانفصاليين في الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر مدريد: الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على سياسة الحكومة إزاء إقليم كاتالونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.