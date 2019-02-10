شكرا لقرائتكم خبر عن مدريد: الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على سياسة الحكومة إزاء إقليم كاتالونيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مدريد)

نظمت أحزاب إسبانية إسبانية معارضة من يمين الوسط وأقصى اليمين، مظاهرة شارك فيها الآلاف في العاصمة مدريد، اليوم (الأحد) رفضاً لمحادثات اقترحها رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث بهدف تخفيف التوتر السياسي في إقليم كاتالونيا المطالب بالإنفصال.

ولوح المتظاهرون بأعلام إسبانيا واحتشدوا في ساحة بلازا دي كولون في أكبر احتجاج على سياسات سانتشيث رافعين شعار «الانتخابات اليوم.. من أجل إسبانيا موحدة» مما يشير إلى ضغوط على حكومة الأقلية التي يتزعمها.

وكانت الحكومة قد اقترحت يوم الثلاثاء تعيين مقرر في محادثات بين الأحزاب السياسية لبحث أزمة استقلال إقليم كاتالونيا مما أثار غضب المعارضة التي رأت في الاقتراح خيانة واستسلاماً لضغوط الانفصاليين في الإقليم.