شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يعلن ترشحه لولاية خامسة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)أعلنت وكالة الانباء الجزائرية، اليوم (الأحد)، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ عمره 81 عاماً ويحكم البلاد منذ 1999، ترشح بشكل رسمي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 إبريل.
وأكدت أنها ستبث لاحقاً رسالة للرئيس بوتفليقة التي يعلن فيها ترشحه، ويقترح «إثراء الدستور».
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