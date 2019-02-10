شكرا لقرائتكم للمرة الثانية.. هل سلمت تركيا شاباً إخوانياً آخر لمصر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - للمرة الثانية في أقل من شهر، تتحدث حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للشباب الإخواني في تركيا عن ترحيل السلطات الأمنية التركية شابا إخوانيا آخر يدعى عبد الرحمن أبو العلا لمصر، لاتهامه بالانضمام لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والذي تم احتجازه لأكثر من شهرين داخل مطار اسطنبول الدولي قبل أن يتم ترحيله منذ عدة أيام.

واحتجز الشاب الإخواني في مطار أتاتورك منذ يوم 16 يناير قادما من السودان، وهو أحد المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر، والمحكوم عليه في عدة قضايا.

وكان الشاب الإخواني قد نشر بنفسه فيديو يستغيث فيه بقادة جماعة الإخوان المسلمين، للمساعدة في إطلاق صراحه، حيث إنه تم احتجازه في مطار اسطنبول منذ ما يقرب من 72 يوما قبل إذاعته للفيديو المشار إليه.

وتظهر قضية الشاب عبد الرحمن أبو العلا الانقسام بين قادة جماعة الإخوان وشبابها، والذين تظاهروا في مقر جمعية "رابعة" في تركيا، مطالبين قادتهم بسرعة التحرك للإفراج عن عبد الرحمن وحتى لا يلحق بمصير الشاب عبدالحفيظ المرحل لمصر والمحكوم عليه بالإعدام شنقا بالفعل في قضية اغتيال النائب العام، وأثبت تورطه بشكل مباشر في تنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

يذكر أن عبد الرحمن عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وكان متواجدا في السودان، حيث انتقل بعدها إلى تركيا للحصول على اللجوء السياسي كما يحدث لأغلب أصدقائه، خاصة مع انتشار جماعة الإخوان في تركيا، بينما كانت حالة عبد الرحمن معقدة، حيث إنه متهم في قضايا إرهاب صريحة ثبت للسلطات المصرية خلال التحقيقات تنفيذه لهذه العمليات، وبالتالي قررت السلطات التركية تسليمه للقاهرة خلال الفترة الماضية، وهو ما لم يتم التأكد منه بعد نشر بعض الصحافيين الإخوان في تركيا تغريدات حول إطلاق صراحه وعدم ترحيله لمصر.