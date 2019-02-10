مسؤول البقاع في حزب البعث: العفو العام هو ليس منة من الدولة لكنه يحسب لها

اعتبر مسؤول منطقة البقاع في حزب "البعث العربي الإشتراكي في لبنان" حافظ المولى أن "العفو العام هو ليس منة من الدولة ولكنه يحسب لها".
وأكد المولى في كلمة له خلال انعقاد لقاء العشائر والعائلات لمنطقتي بعلبك والهرمل والشمال وعكار أن "الشعب اللبناني لم يكن يوماً من الأيام صد الدولة بل صمد وناضل ليبقى لبنان".
وأشار المولى أن "قانون العقوبات اللبناني نص على حق منح الدولة للعفو العام وفقاً للشروط السياسية والظروف"، موضحاً أن "مطلب العفو العام ليس عبثياً نظراً لتقصير الدولة على صعيد إتمام المحاكمات وتحويل السجون إلى مراكز إعتقال وأنه آن الأوان لكي تنصف الدولة نفسها قبل المواطن بإقرار وإصدار هذا العفو".
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