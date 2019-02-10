منها المرج.. قطع المياه عن 13 منطقة بالكامل الثلاثاء المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدد من المناطق يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الشركة، في بيان، الأحد: "نظرًا لقيام الشركة بأعمال الصيانة بمحطة مياه المرج وذلك لتحسين الخدمة، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (المرج بالكامل - إسكان أطلس 1، 2، 3، 4 - إسكان القاهرة ه، و - إسكان الجمهورية والدلتا 2 - إسكان المحمودية القديمة والجديدة التابعة لمدينة السلام - الشواكر - محطة الجبل الأصفر للصرف الصحي بالقليوبية).

ومن المقرر أن يتم قطع المياه بداية من الساعة العاشرة صباحًا يوم الثلاثاء المقبل وحتى الساعة...