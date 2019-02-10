النشرة: حادث دراجة نارية على طريق كفردجال أدى إلى إصابة شخص

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن وقوع حادث ​دراجة نارية​ على طريق كفردجال ادى الى اصابة سائق الدراجة إصابة متوسطة. وعملت فرقة من اسعاف النبطية و فرقة من ​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي على اسعاف السائق ونقله الى ​مستشفى الشيخ راغب حرب​.

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