مفرزة سير صيدا توقف شخصا بجرم تزوير رخصة حاجب للرؤية

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة في بيان انه "بتاريخ 5/2/2019 اوقفت دورية من مفرزة سير صيدا في وحدة الدرك الإقليمي، المدعوة: س. م. (مواليد عام 1999، سورية الجنسية) لقيادتها ​سيارة​ نوع "شيفروليه كامارو" لون احمر، وعلى زجاجها حاجب للرؤية بشكل كامل، وبحوزتها ترخيص حاجب للرؤية مزوّر".

واوضح انه "بالتحقيق معها، أفادت بأنها استحصلت على الترخيص من المدعو: ع. ع. من ​مدينة طرابلس​. وبنتيجة المتابعة، تمّ توقيف مزوّر الترخيص: -ع. ع. (مواليد عام 1989، لبناني)، وتُركت مالكة السيّارة لقاء سند إقامة، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".