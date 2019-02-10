جمالي: سأعمل ليبصر مشروع العفو العام النور

نوهت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ديما جمالي بـ"ما جاء في البيان الوزاري لجهة العمل على إقرار مشروع العفو العام"، آملة بأن "يشمل الموقوفين من أبناء منطقتي الذين قضوا سنوات طويلة في السجون من دون محاكمة، وخصوصا أن هناك الكثير منهم أبرياء ويستحقون أن يبت قرار عفوهم بشكل سريع".
وأوضحت جمالي في بيان لها "أنني سأعمل جاهدة على متابعة هذا الملف ليبصر هذا القانون النور، وخصوصا أن هناك الكثير من الامهات والزوجات اللواتي يتألمن لغياب أحبائهن".
وتمنت أن "يصبح هذا الأمر حقيقة وواقعا لنبني مجتمعا سليما من جديد".
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