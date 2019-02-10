البابا فرنسيس: التفكير والعمل يتطلبان حواراً حقيقياً مع الآخرين

أكد ​البابا فرنسيس​ أن "​العالم​ يواجه قضايا جوهرية من بينها التحديات السياسية والتنمية الإقتصادية وحماية ​البيئة​ واستخدام التكنولوجيا"، مشيراً إلى "أنني أتمنى بصدق بألا يقتصر السؤال المطروح في صلب تفكريكم على ما هي أفضل الفرص التي يمكن استغلالها؟ وإنما ما نوع العالم الذي نريد بناءه معاً؟".

وخلال كلمة متلفزة بالقمة العالمية للحكومات في ​الإمارات​، لفت البابا فرنسيس إلى أن "هذا السؤال يدفعنا إلى التفكير بالناس والأشخاص وليس برؤوس الأموال والمصالح الإقتصادية"، معتبراً أنه "الآن، وأكثر من أي وقت مضى، فإن التفكير والعمل يتطلبان حواراً حقيقياً مع الآخرين، لأنه من دون الآخرين لن يكون هناك مستقبل لنا".