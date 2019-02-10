باللون "البيج".. طلاء واجهات المنازل "تحت التشطيب" في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، البدء في حصر واجهات المباني غير المنتهية "تحت التشطيب"، لطلائها، بعد أن شكلت لجنة من الإدارة الهندسية وإدارة التخطيط بالمحافظة لتنفيذ المشروع.

ووجهت محافظ دمياط خطابًا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، جرى التنبيه فيه على ملاك وشاغلي العقارات بطلاء واجهات المباني باللون "البيج" خلال شهر من تاريخ القرار، على أن يتم البدء بالمدن وتتبعها الوحدات المحلية بالقرى في فترة لاحقة.

وقال اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، إنه جرى توجيه كل المحافظات بضرورة إلزام أصحاب العقارات غير المطلية بطلائها، واتخاذ تدابير في هذا الشأن، مؤكدًا أن أصحاب المباني هم المسئولون عن طلاء واجهات مبانيهم، وفقا لقانون البناء الموحد لعام 2008.