مجلس النواب يقرر عقد جلسته العامة الأربعاء المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم: قرر رئيس مجلس النواب الدكتورعلي عبد العال تقديم موعد عقد الجلسات العامة بالمجلس ثلاثة أيام لتعقد يوم الأربعاء المقبل. وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين - في بيان صحفي، اليوم الأحد- "إن الدكتورعلي عبد العال قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس، والتي كانت مقررة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 17 فبراير الجاري".

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