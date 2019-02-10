البيئة: انتهاء ربط مدخنتي محطة كهرباء سيدي كرير بمنظومة الرصد الإلكتروني للانبعاثات الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة البيئة، الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي لانبعاثات مدخنتي وحدتي إنتاج الكهرباء ٥و٦ الخاصة بمحطة إنتاج كهرباء سيدي كرير التابعة لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث تشمل المنظومة أجهزة رصد (أكاسيد النيتروجين - ثاني أكسيد الكبريت - أول أكسيد الكربون - الأكسجين)، كما تم مراجعة القراءات وكانت متطابقة، وتم مراجعة مدى القياس لكافة الأجهزة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنه تم التأكد من أن عملية الاتصال بين مجمع البيانات وقاعدة بيانات جهاز شئون البيئة تعمل بصورة سليمة، وكذلك تنفيذ برنامج تأكيد جودة البيانات لجميع أجهزة الرصد، وتبين أنها تعمل وفق الأسس والقواعد الموضوعة من جهاز شئون البيئة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن عدد المداخن المتصلة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وصل إلى ٢٥٧ مدخنة تمثل ٦٢ منشأة صناعية على مستوى الجمهورية.

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة لضم الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية للشبكة القومية، والعمل على توافق تلك المنشآت مع متطلبات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والمعدل بقانون 9 لسنة 2009.