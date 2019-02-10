رئيس جامعة القاهرة يطلق مقرر" التفكير النقدي " لتدريسه بمختلف الكليات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، أهمية أن يتمتع الطلاب بمهارة التفكير النقدي ، وأن يحظى بنمط تفكير مختلف ، مشيرا إلى أن الفرق بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة يكمن في طريقة وأسلوب التفكير.

وأضاف الخشت - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد بجامعة القاهرة ، بحضور عمداء الكليات، لإطلاق مقرر التفكير النقدي كمتطلب جامعي لأول مرة ، وتدريسه اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني - أن فكرة تعددية الصواب يقوم عليها مقرر التفكير النقدي، مشيرا إلى أن الكتاب لم يتم تجميعه من مصادر أو كتب أخرى ، وتم تأليفه بالكامل.

وقال إنه لأول مرة سيكون هناك جانب مشترك بين طلاب الجامعات ، لافتا إلى أن هناك إشادة برلمانية كبيرة بهذا "المقرر النقدي" ، والذى صدر باللغة العربية وله ترجمة انجليزية كاملة، لافتا إلى أن أن الامتحان سيجرى بطريقة "اوبن بوك".

وأضاف أن مقرر "التفكير النقدي " الذى يتم تطبيقه على طلاب الفرقة الأولى خلال الفصل "التيرم "الحالى يستهدف تعليم الطالب طريقة التفكير وليس المعلومة فقط ،وذلك من خلال التطبيقات، وكذلك أنواع التفكير المختلفة لدى الناس.

ونوه بأهمية التفكير النقدي الذى يعلم الطالب كيفية أن يكون استجابات متعددة لموقف واحد، على عكس "الإرهابي " الذى لديه حقيقة واحدة واستجابة واحدة للموقف الواحد، مشيرا إلى أن فكرة "تعددية الصواب " يقوم عليها التفكير النقدى، وأن الجامعة تستهدف تعليم الطالب كيف يفكر، وأن درجات هذا المنهج لا تضاف للتقدير العام للطلاب، مشددا على أن النجاح فيه شرط لحصول الطلاب على شهادة التخرج، حيث يقوم الطالب بدراسة هذا المنهج مرة واحدة خلال مرحلة الدراسة في أي عام من الأعوام.

ولفت إلى ضرورة غرس مهارات التفكير في أذهان الطلاب والتعرف على النظريات العلمية والاستفادة منها ،مشددا على أهمية أن يتعلم الطالب ليس من أجل الامتحان فقط ولكن من أجل ثقل مهاراته ليكون مبدعا في مجال تخصصه.

وأكد أن ما تستهدفه الجامعة هو إكساب الطالب مهارات التفكير النقدى، وأن الكتاب الإلكترونى يختلف عن ال "بى دى إف"، مشيرا إلى أن هناك كتاب لمقرر التفكير النقدى يحتوى على فيديو ورسوم متحركة ومشاهد سينمائية و"باور بوينت " وتعليق صوتي ، متوفر على موقع الجامعة" الألكتروني".