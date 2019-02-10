"انتخابات الصحفيين": 28 مرشحًا في اليوم الأول.. بينهم 5 على مقعد النقيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، إن خمسة زملاء ترشحوا على مقعد النقيب، هم حسب الترتيب الأبجدي: أحمد الشامي "الجمهورية"، عبد النبي الستار "الغد"، رفعت رشاد "أخبار اليوم"، سيد الإسكندراني "الجمهورية"، ضياء رشوان "الأهرام".

وأضاف عبد الرحيم، في المؤتمر الختامي لليوم الأول، أن 23 عضوًا ترشحوا على مقاعد العضوية، هم: أحمد الشامي "الجمهورية"، العارف بالله طلعت "أخبار اليوم"، أميرة العادلي "الأهرام"، إيمان عوف "المال"، إيهاب قمورة "الأهرام"، بهاء مباشر "الأهرام"، تامر هنداوي "الكرامة"، حازم حسني "أخبار اليوم"، دعاء النجار "الجمهورية"، ريمون فرانسيس "صحفي حر"، سيد بدري "الديار"، صديق العيسوي "التحرير"، عمرو الكاشف "أنباء الشرق الأوسط"، فاطمة مصطفى "أخبار اليوم"، محسن هاشم "الجيل"، محمد الأصمعي "أخبار اليوم"، محمد شبانة "الأهرام"، محمد يحيى يوسف "أخبار اليوم"، محمد يوسف "الدستور"، هشام يونس "الأهرام"، هيثم النويهي "أخبار اليوم"، وجدي رزق "الأهرام"، ياسر السجان "الوطني اليوم".

وأوضح عبد الرحيم أن "تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب، ونصف أعضاء مجلس النقابة، مستمر حتى الخميس المقبل، من العاشرة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا، بمقر النقابة، ولمدة خمسة أيام، عدا اليوم الأخير، فتنتهي في تمام الثانية عشرة ظهرًا"، مشددًا على أن "اللجنة انتهت من إعداد بطاقات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس".

وأشار رئيس لجنة انتخابات الصحفيين إلى أن "الكشوف الأولية لأسماء المرشحين على منصب النقيب، وعضوية المجلس، ستعلَن الخميس المقبل، فور إغلاق باب الترشح، فيما تبدأ اللجنة تلقي طلبات الطعون والتنازلات اعتبارًا من الجمعة 15 فبراير، وذلك من العاشرة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا، عدا اليوم الأخير، فتنتهي في تمام الثانية عشرة ظهرًا، وتعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين".

وأكد عبدالرحيم أنه طبقًا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، واللائحة الداخلية للنقابة، "يشترط على من يرشح نفسه لمنصب النقيب أو عضوية المجلس، أن يكون عضوًا بجدول المشتغلين، ومضى على قيده 10 سنوات على الأقل بالنسبة إلى النقيب، وثلاث سنوات على الأقل بالنسبة إلى عضو مجلس النقابة".

وتابع: "تتضمن شروط الترشح عدم صدور أحكام تأديبية ضد المرشح خلال السنوات الثلاث السابقة، ويجوز الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح استوفى شروط المرشحين، على أن يقدم طلبًا مستقلًّا لكل منهما، وترشيح عضو أو مجموعة أعضاء لغيرهم لا يكون صحيحًا ونهائيًّا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب، قبل الموعد المحدد لإغلاق باب الترشيح، وأن يكون المرشح مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2018".