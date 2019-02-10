إسرائيل تهدم منزل قيد الإنشاء بأراضي عرب 48 بحجة عدم الترخيص

قوات الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية

وكالات:

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، منزلا قيد الإنشاء تعود ملكيته لعائلة أبو هزاز (من عرب 48) في مدينة الرملة في الداخل الإسرائيلي، بحجة البناء دون ترخيص.

وأكد عدد من الأهالي من عرب 48 أن الشرطة الإسرائيلية قامت بفرض حصار على المنطقة ومنعت المارة والمواطنين من الوصول إلى المكان أثناء تنفيذ أمر الهدم.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت عددا من المنازل وأرغمت بعض أصحابها على هدمها تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة وتكاليف الهدم ما لم يهدموا منازلهم بأيديهم، وذلك في مناطق (اللد وقلنسوة والطيرة والعراقيب وأبو قويدر

وطمرة ودير الأسد وسخنين والبعنة وطرعان ووادي النعم ورهط).وفي السياق ذاته، ذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) أن سلطات الاحتلال ترفض غالبية طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن المحاكم الإسرائيلية تتبنى سياسات الحكومة في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.وكشف تقرير صادر عن المركز أن الفلسطينيين قدموا 5475 طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016، وتمتالموافقة على 226 طلبا فقط، أي نحو 4% من الطلبات، وذلك وفقا لمعطيات ما تسمى بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية".وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت منذ عام 2006 وحتى نهاية 2018 نحو 1401 بيت فلسطيني في الضفة الغربية، مما أسفر ذلك عن تشريد نحو 6207 فلسطينيين، بينهم نحو 3134 طفلا.. مشيرا إلى أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أصدرت 16 ألفا و769 أمر هدم في الفترة بين 1988 و2017؛ نفذ منها 3483 أمرا (نحو 20%)، فيما لا يزال 3081 أمر هدم (نحو 18%) قيد المداولة القضائية.ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الخمسين الماضية أقامت نحو 250 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، والتي يحظر القانون الدولي إقامتها من الأساس.