بريطانيا تدعو النواب بإعطاء الفرصة للحصول على اتفاق أفضل لـ بريكست

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دعت الحكومة البريطانية النواب البريطانيين بمنح رئيسة الوزراء تيريزا ماي الفرصة للحصول على اتفاق أفضل مع بروكسل بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ونقلت صحيفة "ذا دايلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن وزير الدولة لشئون الإسكان والمجتمعات المحلية والحكم المحليالبريطاني جيمس بروكينشاير قوله إن البرلمان البريطاني سوف يمرر قراره بشأن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، التي توصلت إليها ماي مع بروكسل، في موعد أقصاه الـ27 من فبراير الجاري.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا الوعد يعد محاولة لتفادي حدوث مواجهة داخل البرلمان، يوم الخميس القادم، حيث من المقرر أن يصوت البرلمان على الخطوات القادمة التي يتوجب اتخاذها بشأن الاتفاق.
كما أشارت إلى أن اقتراب موعد انسحاب بريطانيا الرسمي من الاتحاد الأوروبي يترك أمام رئيسة الوزراء البريطاني فرصة للحصول على تغييرات على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
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