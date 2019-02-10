السفير الألمانى بالعراق: وفد من رجال الأعمال يزور العراق لزيادة الاستثمارات

يزور وفد من رجال الأعمال الألمان برئاسة وزير الاقتصاد بيتر التايرر العراق قريبًا، و ذلك لبحث سبل زيادة الاستثمارات بين البلدين فى الفترة القادمة، حسبما ذكر السفير الألمانى لدى العراق سيرى نون.
أدلى المبعوث الألمانى بهذه التصريحات اليوم خلال اجتماعه مع وزير التخطيط العراقىنورى صباح الدليمي فى مقر الوزارة ببغداد.
وخلال اللقاء أشاد السفير الألماني بالجهود التي يبذلها الدليمي لتعزيز العمل المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى العراق من خلال توفير المزيد من التسهيلات لرجال الأعمال
من جانبه شدد الدليمي على أهمية مساهمة الكوادر الألمانية في المشاريع الاستثمارية في العراق، خاصة في المدن التي تم تحريرها من التنظيم الإرهابى داعش.
كما اقترح لبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية لدعم المشاريع الحكومية في القطاعات المختلفة وتقديم المشورة بشأن ذلك، بالإضافة إلى ذلك ناقش الجانبان سبل تعزيز الدعم الدولي لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في العراق.
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